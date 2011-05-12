Молодіжні організації Львівщини вважають винними ОДА та міліцію

Представники молодіжних громадських організацій Львівщини засуджують події, які відбулися 9 травня у Львові, коли, «проігнорувавши рішення суду про заборону масових заходів, рішення місцевих рад, працівники міліції під охороною провезли до Львова антиукраїнських екстремістів з «Родини» і «Русского единства».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві молодіжних громадських організацій, яку сьогодні виголосила на позачерговій сесії Львівської обласної ради представник Студентського братства Марта НАЗАРКЕВИЧ.

Заяву підписали голови 14 молодіжних організацій, зокрема, Молодого народного руху, ВМГО «Батьківщина», МГО «Сокіл», Студентського братства Львівщини, Спілки української молоді та ін.

«Попри заборону суду працівники міліції забезпечили заїжджим з Криму і Одеси провокаторам можливість провести мітинг з використанням червоних прапорів. А проти львів`ян і молоді, яка вийшла протестувати проти таких незаконних дій, міліція застосувала брутальну силу, - йдеться в заяві. - Десятки львів`ян - жінок, чоловіків, підлітків - постраждали від міліцейських кийків. Дехто отримав важкі травми. Вся відповідальність за це лягає на Львівську обласну державну адміністрацію і обласне управління МВС. Ми обурені порушенням судового рішення і міліцейським насиллям».

Члени молодіжних об’єднань вважають, що «промосковські ляльководи, відвертаючи увагу українського народу від наростаючої соціальної катастрофи, намагаються примітивними провокаціями продовжити своє перебування при владі. Але такі владні провокації і поліцейщина - дають протилежний ефект, вони лише свідчать про слабкість режиму і є провісниками його кінця».

Як повідомляв УНІАН, у Львові 9 травня сталися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

11 травня начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Віктор РАТУШНЯК заявив. що жодних організованих груп і виїздів з Одеси та Криму до Львова для участі в заходах 9 травня не було.