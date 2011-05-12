КУН вимагає покарати осіб, які паплюжили чорно-червоний прапор

Голова Донецької обласної організації Конгресу Українських Націоналістів Марія ОЛІЙНИК вимагає притягнути до відповідальності тих, хто 9 травня 2011 року в Донецьку кинув під ноги колоні і розтоптав прапор Конгресу Українських Націоналістів.

Заяву відповідного змісту, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, від імені облорганізації КУН написано прокуророві міста Донецька Станіславу ОЛЬМЕЗОВУ і начальникові Донецького міського управління міліції Віктору ДУБОВИКУ.

М.ОЛІЙНИК у заявах нагадала, що 8-9 травня світ відзначав 66-у річницю Перемоги над нацизмом і вшановував пам`ять загиблих у Другій світовій війні, і ці дні Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (від 22 листопада 2004 року) оголосила днями пам`яті і примирення.

«Проте в Україні окремі політичні сили прагнуть перетворити пам`ять про війну на політичну провокацію. Їх мета очевидна - дискредитація держави й народу», - йдеться в заяві.

За словами М.ОЛІЙНИК, 9 травня цього року в Донецьку святкування 66-х роковин Перемоги над нацизмом також не обійшлося без провокацій. Зокрема, «колишні десантники СРСР чи члени громадської організації «Ніхто крім нас», чи якісь окремі особи, кинули під ноги колоні і почали несамовито топтати чорно-червоний прапор Конгресу Українських Націоналістів – прапор, з яким не одне покоління патріотів України боролося з різними окупантами за незалежність своєї держави», - сказано в заяві КУН

При цьому М.ОЛІЙНИК відзначила, що «Червоний марш з портретами Сталіна» очолювали «керівники донецької влади, увінчані царськими георгіївськими стрічками, – голова Донецької ОДА Анатолій БЛИЗНЮК і мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО».

За словами заявника, «ця аморальна провокація відбувалася на очах неповнолітніх школярів, представників правоохоронних органів, численних ЗМІ, простих жителів, які прийшли вшанувати учасників війни, а не засуджувати прапор».

М.ОЛІЙНИК відзначила, що після проходження колони по прапору, оскільки міліція не припинила цих хуліганських дій, «зомбовані провокатори прив`язали прапор до бампера автомобіля (АН 0345 НІ) і пообіцяли спалити його на меморіальному комплексі «Саур-могила».

«Дій представників державної влади, які відповідали за порядок на цьому заході, оскільки саме вони проводили цей захід, про припинення акту вандалізму, не було», - сказано в заяві прокуророві і начальникові міліції Донецька.

М.ОЛІЙНИК також повідомила, що на прес-конференції 10 травня Донецький міський голова, коментуючи згаданий факт вандалізму в Донецьку, заявив, що він (акт вандалізму) «можливо» став реакцією жителів Донецька на події у Львові, «на ролик, в якому показано, як людина в масці спалює червоний прапор».

Тому Донецька облорганізація КУН зажадала від правоохоронців розслідувати даний інцидент.

«Змушені звернутися до вас з вимогою вжити всіх заходів із встановлення й притягання до відповідальності у встановленому законодавством порядку осіб, які вчинили це правопорушення, у тому числі й державних службовців. Ми переконані, що найвища шана полеглим – це збереження миру і розвиток держави, а не політичні провокації, топтання чи спалювання прапорів», - підсумували автори заяви.