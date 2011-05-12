Адвокат шукає, хто дозволив встановити бюст Сталіна в Запоріжжі

Адвокат Володимир ПРУДОВСЬКИЙ, який від громадської організації «ГРАД» захищає інтереси члена об`єднання «Тризуб» Анатолія ОНУФРІЙЧУКА, звернувся до Верховної Ради з проханням ініціювати перевірку Генеральною прокуратурою законності дій запорізької прокуратури, що допустила встановлення у місті пам`ятника Йосипу Сталіну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації «ГРАД», «адвокат звернувся з листом до депутатів Верховної Ради, в якому наполягає на тому, що посадовці Запорізького обкому КПУ, незаконно встановивши бюст Сталіна біля власного офісу, вчинили ряд злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України, - перевищення службових повноважень, самоправство і хуліганські дії - і повинні понести за це відповідальність».

На думку адвоката, «окрім містобудівного законодавства України, дії керівників запорізьких комуністів із самовільного встановлення пам`ятника тиранові суперечать закону «Про Голодомор» і рішенню київського апеляційного суду, який визнав Сталіна винним у здійсненні геноциду українського народу».

У зверненні до народних депутатів адвокат також просить ініціювати перевірку Генеральною прокуратурою України органів запорізької прокуратури.

«Вважаю, що прокурор Жовтневого району м. Запоріжжя ВАСЮК своєю бездіяльністю, що проявилася у не вжитті заходів прокурорського реагування на незаконне встановлення бюста Сталіна і у не проведенні заходів, направлених на його знесення, скоїв злочин, передбачений ст. 367 КК України (службова недбалість). Цей злочин покривається прокурором Запорізької області ПАВЛОВИМ В.В.», - цитує прес-служба «ГРАДу» звернення адвоката В.ПРУДКОВСЬКОГО до депутатів.

Як повідомляв УНІАН, бюст Сталіна у Запоріжжі був встановлений 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили бюст, відпилявши голову. У новорічну ніч був здійснений вибух на території обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник був повністю зруйнований.

Правоохоронні органи за підозрою у пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримали більш як 10 членів ВО "Тризуб".