Шкіряк: влада спровокувала конфлікт у Львові на догоду сусідній державі

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК заявляє про те, що правлячий в Україні режим може бути повалений восени 2011 року.

Як це повідомляє прес-служба З.ШКІРЯКА, за його словами, ситуація у країні зайшла «у глухий кут».

«Тепер, після подій у Львові, коли влада спровокувала внутрішній конфлікт на догоду сусідній державі, мова взагалі йде про існування України як держави. Ми живемо в країні батраків, керованій купкою олігархів. Життя стає все більш нестерпним», - заявив лідер «Нового Києва».

Він переконаний, що весняні акції протестів повинні стимулювати в людях бажання захистити своє майбутнє.

«Брехлива, цинічна влада робить усе, щоб будь-як продемонструвати свою стабільність. Але вже пізно, іспит провалено. Маховик протестів буде запущений. Травень може стати відправною точкою для об`єднання і консолідації представників усіх опозиційних сил, громадських організацій, представників всіх верств суспільства навколо ідеї збереження країни. У нас немає іншого шляху. Ще рік правління регіоналів і країна буде в повному забутті», - сказав З.ШКІРЯК.

Він наголосив на необхідності провести системну підготовку, й осінь 2011 року, за його словами, має стати часом падіння нинішнього режиму.

«Я впевнений, так і станеться. Потрібно готувати нову українську революцію і не варто цього боятися», - заявив З.ШКІРЯК.

Він повідомив, що ГО «Новий Київ» підтримає всеукраїнську акцію «Вперед» 19 травня і впровадження Народних реформ, ініційованих народним депутатом від БЮТ Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ. При цьому З.ШКІРЯК вважає за потрібне наполягати на посиленні вимог акції: «Безумовно, уряд АЗАРОВА має піти. Але відставкою уряду ситуацію не виправити. Після них прийдуть інші, не кращі. Саме тому потрібне повне перезавантаження влади. Ми повинні наполягати на розпуску парламенту як деструктивного, «кишенькового» органу влади, що не відстоює інтереси українського народу, і вимагати виборів у Верховну Раду та місцеві органи влади».

За його словами, згідно з Конституцією, нинішня влада нелегітимна, тому необхідно повернути країну в правове поле.

З.ШКІРЯК повідомив, що активісти ГО «Новий Київ» долучаться і до «Дня гніву» 14 травня, але водночас готують нову акцію протесту, що відбудеться наприкінці травня, про яку буде поінформовано в найближчі дні.