Головлікар подасть до суду на журналістів за крадіжку діагнозу Луценка

Головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги Олександр ТКАЧЕНКО має намір подати до суду на журналістів за крадіжку висновку про стан здоров`я екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це О.ТКАЧЕНКО повідомив в інтерв`ю газеті "Известия в Украине"(№ 82 від 13 травня).

"Хворий категорично проти, щоб про його здоров`я говорив хтось, окрім нього самого. Я взагалі з журналістами більше спілкуватися не хочу. Поки я спілкувався з депутатами, вони вкрали у мене з теки медичний висновок ЛУЦЕНКА. Я ось тепер хочу дізнатися, хто цей злодій. Я з ними судитися буду", - сказав О.ТКАЧЕНКО.

Крім того, в інтерв`ю газеті "Сегодня" (№ 102 від 13 травня) головний лікар спростував інформацію про звільнення психіатра Валентини ГРИГОРЬЄВОЇ, яка розповідала журналістам про стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА. "Я нікого не звільняв", - заявив О.ТКАЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня депутат Верховної Ради від "Народної самооборони" Володимир АРЬЄВ на своїй сторінці у Facebook виклав копію документа про стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА, зазначивши, що одержав його від журналістів.

Потім фотокопію документа розповсюдила прес-служба "Народної самооборони".

У висновку головного лікаря О.ТКАЧЕНКА, зокрема, зазначалося: "Адміністрація лікарні повідомляє, що ЛУЦЕНКО Ю.В. був доставлений 10.05.2011 р. до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості. На підставі лабораторних даних, допоміжних методів обстеження і огляду фахівців був поставлений діагноз: Хронічний панкреатит у стадії загострення. Хронічний гастродуоденіт. Нейроциркулярна дистонія по кардіальному типу. Цукровий діабет, тип II”. У документі також сказано, що на сьогодні діагноз такий самий, як і учора, стан здоров`я Юрія ЛУЦЕНКА - середнього ступеня тяжкості, і він потребує лікувального режиму".

У "Народній самообороні" уточнили, що "документ датований нинішнім числом і підписаний головним лікарем Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги О.ТКАЧЕНКОМ". Документ адресований слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Сергію ВОЙЧЕНКУ.

Фотокопія документа також була розміщена на сайті «Народної самооборони».