Могильов нагородить міліціонерів, які працювали у Львові 9 травня

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що міліція у Львові діяла, «мабуть, м’яко» відносно «екстремістськи налаштованих елементів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Верховної Ради.

За словами міністра, у світі в таких випадках міліція діє набагато жорсткіше, використовуючи спеціальні засоби. «Міліція у Львові ще діяла, мабуть, м’яко відносно тих екстремістськи налаштованих елементів, які проявили себе у Львові», - наголосив А.МОГИЛЬОВ.

Він зазначив, що завдяки «професійним діям правоохоронців» вдалося «зберегти контроль над ситуацією, запобігти масовим правопорушенням». У зв’язку з цим, сказав міністр, він ухвалив рішення про заохочення міліціонерів, які працювали у Львові 9 травня.

А.МОГИЛЬОВ підкреслив, що правоохоронцями за наслідками подій 9 травня складено 7 адміністративних протоколів, три з яких – за злісну непокору працівникам міліції, а чотири – за дрібне хуліганство. Крім того, за його словами, порушено 5 кримінальних справ, три з яких – за фактами хуліганства, один – за фактом грабежу і один – за фактом групового порушення громадського порядку. Він наголосив, що ці матеріали будуть передані до органів прокуратури.

Відповідаючи на запитання народного депутата Юрія КАРМАЗІНА (фракція НУ-НС) з приводу того, чи не брала сама міліція участі у провокаціях у Львові 9 травня, А.МОГИЛЬОВ сказав, що оскільки День Перемоги – це державне свято, то міліція має право брати участь у святкуванні. Він наголосив, що міліція охороняла всі заходи, які проводила міська та обласна влада, і там не було жодних сутичок.

«А якщо після цих святкувань окремі екстремістськи налаштовані сили, розуміючи, що необхідно відпрацьовувати вкладені в них ресурси, ухвалили рішення, що необхідно ініціювати конфлікт, і почали, як коршуни, нападати в окремих місцях міста на окремих ветеранів, зриваючи з них символіку, то за це ці громадяни чи пани будуть відповідати однозначно», - сказав глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, у Львові 9 травня сталися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.