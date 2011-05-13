Янукович сказав, коли прийме рішення щодо губернатора Цимбалюка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийме рішення щодо відставки голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла ЦИМБАЛЮКА після висновків робочої групи Генпрокуратури, яка вивчає події 9 травня у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні журналістам у Київській області.

«Треба пошукати мудре рішення, треба розібратися перш за все. Зараз працює комісія», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ відніс до заслуг М.ЦИМБАЛЮКА те, що він не допустив сутичок у своєму кабінеті і задля цього написав заяву на звільнення. «Те, що він не допустив зіткнення у себе в кабінеті – тому що якби це сталося і було б порушення законів, сьогодні хтось би був вже за гратами. Мабуть, це його заслуга», - сказав Президент.

У той же час глава держави вважає, що М.ЦИМБАЛЮК не повинен був допускати, щоб взагалі сталися такі події 9 травня. «Це, мабуть, його велика провина. Тому я розберуся до кінця. І як тільки ми отримаємо висновки (робочої групи – УНІАН), буде прийнято рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Львові сталися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

10 травня губернатор Львівщини М.ЦИМБАЛЮК написав заяву про звільнення з посади. Пізніше він заявив, що написав її під тиском місцевих депутатів від Всеукраїнського об’єднання «Свобода», щоб не ускладнювати ситуацію.

«До мене в робочий кабінет зайшла група депутатів Львівської обласної та міської рад, які висловили ультиматум, що не вийдуть з кабінету доти, доки не напишу заяву на звільнення. Я не боюся тиску, бо завжди діяв відповідно до вимог чинного законодавства, проте, щоб не ускладнювати ситуацію - написав заяву на звільнення», - зазначив М.ЦИМБАЛЮК.

Зараз у Львові працює створена Генпрокуратурою робоча група для розслідування подій 9 травня. До її складу увійшли також представники Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ.