Прес-тур на Міжнародний дитячий тенісний турнір ім. Кравченка
16 травня відбудеться прес-тур, присвячений відкриттю 4-го Міжнародного дитячого тенісного турніру імені Юрія Кравченка.
Турнір за традицією проходить у тенісному клубі CAMPA (м. Буча Київської області) з 16 по 22 травня 2011 року.
Збір журналістів - 16 травня о 10.45 біля інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4). Трансфер: УНІАН-СAMPA-УНIAН (повернення о 15.00).
Перед офіційним відкриттям турніру відбудеться прес-конференція, у якій візьмуть участь:
Андрій МЕДВЕДЄВ – почесний віце-президент Федерації тенісу України, у минулому - четверта ракетка світу;
Герман БЕНЬЯМІНОВ – перший віце-президент Федерації тенісу України;
Леонід БУРЯК – головний тренер збірної України з футболу (1996 – 2000, 2003 – 2005);
Вікторія ШУВАЙНІКОВА - директор турніру;
Ірина КРАВЧЕНКО – почесний президент Благодійного Фонду імені Юрія Кравченка.
Після завершення прес-конференції відбудеться фуршет, на якому представники ЗМІ в неформальній обстановці зможуть поспілкуватися з легендами вітчизняного спорту А.МЕДВЕДЄВИМ та Л.БУРЯКОМ.
Міжнародний дитячий тенісний турнір імені Юрія Кравченка - це єдиний в Україні турнір для дітей, який позначений у сітці Європейської федерації тенісу (Tennis Europe). У цьому році в змаганнях візьмуть участь тенісисти з України, Ізраїлю, Литви, Туркменістану, Молдови, Білорусі, Росії, Німеччини, Великої Британії.
Змагання проходять під егідою Федерації тенісу України.
Перед початком турніру відбудеться показовий сет між А.МЕДВЕДЄВИМ і Л.БУРЯКОМ, а маленькі спортсмени візьмуть участь у майстер-класі від української тенісної легенди.
Організатор турніру – Благодійний фонд імені Юрія Кравченка.
Юрій Кравченко –міністр внутрішніх справ з 1996 по 2001 рр., який трагічно загинув у березні 2005 року. Теніс був його великим захопленням, і розвиток цього виду спорту в Україні відбувався за його безпосередньої участі. Ю.Кравченка вважали одним із найсильніших тенісних любителів у країні. Він регулярно надавав допомогу Федерації тенісу України. Особливу увагу він приділяв змаганням за участі маленьких спортсменів.
Акредитація та довідкова інформація:
Геннадій ЄРМОЛЕНКО
тел.: 096-209-27-14
е-mail: kravchenko.cup@gmail.com