Прес-тур на Міжнародний дитячий тенісний турнір ім. Кравченка

16 травня відбудеться прес-тур, присвячений відкриттю 4-го Міжнародного дитячого тенісного турніру імені Юрія Кравченка.

Турнір за традицією проходить у тенісному клубі CAMPA (м. Буча Київської області) з 16 по 22 травня 2011 року.

Збір журналістів - 16 травня о 10.45 біля інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4). Трансфер: УНІАН-СAMPA-УНIAН (повернення о 15.00).

Перед офіційним відкриттям турніру відбудеться прес-конференція, у якій візьмуть участь:

Андрій МЕДВЕДЄВ – почесний віце-президент Федерації тенісу України, у минулому - четверта ракетка світу;

Герман БЕНЬЯМІНОВ – перший віце-президент Федерації тенісу України;

Леонід БУРЯК – головний тренер збірної України з футболу (1996 – 2000, 2003 – 2005);

Вікторія ШУВАЙНІКОВА - директор турніру;

Ірина КРАВЧЕНКО – почесний президент Благодійного Фонду імені Юрія Кравченка.

Після завершення прес-конференції відбудеться фуршет, на якому представники ЗМІ в неформальній обстановці зможуть поспілкуватися з легендами вітчизняного спорту А.МЕДВЕДЄВИМ та Л.БУРЯКОМ.

Міжнародний дитячий тенісний турнір імені Юрія Кравченка - це єдиний в Україні турнір для дітей, який позначений у сітці Європейської федерації тенісу (Tennis Europe). У цьому році в змаганнях візьмуть участь тенісисти з України, Ізраїлю, Литви, Туркменістану, Молдови, Білорусі, Росії, Німеччини, Великої Британії.

Змагання проходять під егідою Федерації тенісу України.

Перед початком турніру відбудеться показовий сет між А.МЕДВЕДЄВИМ і Л.БУРЯКОМ, а маленькі спортсмени візьмуть участь у майстер-класі від української тенісної легенди.

Організатор турніру – Благодійний фонд імені Юрія Кравченка.

Юрій Кравченко –міністр внутрішніх справ з 1996 по 2001 рр., який трагічно загинув у березні 2005 року. Теніс був його великим захопленням, і розвиток цього виду спорту в Україні відбувався за його безпосередньої участі. Ю.Кравченка вважали одним із найсильніших тенісних любителів у країні. Він регулярно надавав допомогу Федерації тенісу України. Особливу увагу він приділяв змаганням за участі маленьких спортсменів.

Акредитація та довідкова інформація:

Геннадій ЄРМОЛЕНКО

тел.: 096-209-27-14

е-mail: kravchenko.cup@gmail.com