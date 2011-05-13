У ГПУ кажуть, що голодування Луценка - це продуманий тиск

Оголошення голодування екс-міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ є «нічим іншим, як ретельно продуманим тиском на органи прокуратури, суд та громадськість з метою уникнення кримінальної відповідальності та впливу на судочинство».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради заступник генерального прокурора України Анатолій ПРИШКО.

За його словами, «у будь-якій демократичній правовій державі такі засоби є незаконними та неприйнятними». Він повідомив, що в минулому році в Україні близько ста ув’язнених оголошували про голодування.

А.ПРИШКО поінформував, що вчора заступник генпрокурора - прокурор м. Києва Анатолій МЕЛЬНИК перевірив умови тримання Ю.ЛУЦЕНКА в медичній установі. За його словами, у Ю.ЛУЦЕНКА скарг не було, екс-міністр сказав, що «почувається як кожна особа, яка тривалий час не вживає їжі». А.ПРИШКО додав, що Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що не бажає, щоб ЗМІ висвітлювали дані про його стан здоров’я.

Також заступник генерального прокурора зазначив, що головний лікар медичної установи запевнив, що Ю.ЛУЦЕНКУ надається кваліфікована медична допомога, і Ю.ЛУЦЕНКО «забезпечений книжками для читання та в палаті встановлено телевізор».

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.