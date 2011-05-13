В тому, що Луценко зараз під вартою, регіонал звинуватив Ющенка і Тимошенко

Член фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ вважає, що у тому, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО перебуває під вартою, винні колишній прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО та колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це Я.СУХИЙ сказав, коментуючи звинувачення, висунуті правоохоронними органами проти Ю.ЛУЦЕНКА.

«У тому, що Юрій ЛУЦЕНКО перебуває під вартою, винні Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЮЩЕНКО. Саме вони у 2005 році призначили міністром внутрішніх справ дрібного хулігана і п’яничку, психічно неврівноважену людину, схильну до брехні, яка звикла порушувати закон. Мета цього призначення на хвилі помаранчевих настроїв була всім зрозумілою… Під час перебування Юрія ЛУЦЕНКА на посаді його негативні риси загострилися. Варто згадати бійку, яку він влаштував з Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ на засіданні РНБО, п’яний дебош у аеропорті Франкфурта та посадові зловживання».

Тому, наголосив Я.СУХИЙ, «своєму нинішньому положенню Юрій ЛУЦЕНКО має завдячувати насамперед ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКУ».