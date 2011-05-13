У ГПУ стверджують, що троє людей можуть заходити до Луценка будь-коли

Заступник генерального прокурора України Анатолій ПРИШКО стверджує, що двоє захисників і дружина мають можливість відвідувати екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у будь-який час.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради, відповідаючи на запитання народного депутата Володимира АР’ЄВА (фракція НУ-НС) з приводу того, чому до Ю.ЛУЦЕНКА не допускають адвоката.

А.ПРИШКО сказав: «Двом захисникам ЛУЦЕНКА, його дружині надана можливість у будь-який час відвідувати і захищати його інтереси».

Після цих слів ряд членів фракцій "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС почали вигукувати: «Це неправда! Брехня!».