Азарову нагадали, що біля Хмельницької АЕС - 57 тисяч тонн ракет

Лідер Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК закликає прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА та секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ вжити дієвих заходів для ліквідації арсеналу боєприпасів у с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області, що несе потенційну загрозу техногенній безпеці ХАЕС і жителів навколишніх населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі НРУ, про це йдеться у відповідному депутатському запиті Б.ТАРАСЮКА.

За словами парламентарія, у с. Цвітоха розміщено арсенал Збройних сил України, де, за даними експертів, зберігається близько 57 тисяч тонн ракет для реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган», з дальністю розльоту до 30 км.

«Зазначені ракети мають у своєму складі особливо небезпечні протипіхотні міни ПФМ-1, які Україна, згідно зі взятими на себе міжнародними зобов’язаннями у рамках Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, ратифікованої законом України від 18.05.2005 р., мала знищити до 2010 року», – відзначив Б.ТАРАСЮК.

Він зауважив, що дієвих заходів з боку уряду, спрямованих на ліквідацію арсеналу, не здійснюється.

Як наголосив Б.ТАРАСЮК, більшість зазначених боєприпасів зберігаються на відкритих майданчиках. З кожним роком їхній технічний стан погіршується і подальше їхнє зберігання стає вибухо- і пожежонебезпечним.

«У випадку надзвичайної ситуації на арсеналі в с. Цвітоха можливим наслідком стане, як зазначають фахівці, розліт ракет на велику відстань та мінування значних площ протипіхотними мінами типу ПФМ-1. Тому цей об’єкт є потенційно небезпечним і несе, у разі надзвичайної події, загрозу не лише Хмельницькій АЕС, яка знаходиться на відстані 27 км від арсеналу, але й залізниці Київ - Львів (50 м) і навколишнім населеним пунктам, в тому числі місту Шепетівка (5 км)», – йдеться в запиті.