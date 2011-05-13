Регіонали стримуватимуть комуністів від провокацій 22 червня?

Фракція Партії регіонів виступає проти акцій політичних сил, які можуть призвести до нових сутичок у Львові 22 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи намір «лівих» сил 22 червня відзначити у Львові роковини початку війни, використовуючи червоні прапори.

За його словами, як правий, так і лівий радикаліст дуже небезпечний для нашої держави.

«Безумовно, ми не будемо йти на поводу у цих політичних сил, і будемо застосовувати заходи незалежно, на якому фланзі знаходяться ці політичні сили, щоб ці провокації не допустити», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, нині дуже важливо переконати виборців, що край небезпечно підтримувати крайньо радикальні сили.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує фракція Партії регіонів нові акції «лівих» сил у Львові 22 червня, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Ми засуджуємо дії, які провокують конфлікти».

Як повідомлялося, газета «Сегодня» написала, що до Львова 22 червня, у день початку Великої Вітчизняної війни, знову хочуть привезти червоні прапори, на цей раз комуністи - наші і російські.

Зокрема, «ще масштабніші заходи» у Львові пообіцяв народний депутат від КПУ Євген ЦАРЬОВ. «Ми хочемо відзначити цю дату на своїй землі у Львові, яка має відношення до початку і закінчення війни», - заявив комуніст. Він упевнений, що нової бійки не буде, мовляв, товаришів буде багато, і вони самі забезпечать правопорядок.