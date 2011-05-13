Томенко боїться, що скоро річниця пакту Ріббентропа-Молотова буде святом

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що треба зробити все, щоб інші держави не втручалися і не «підказували» Україні, як святкувати чи вшановувати ті чи інші події.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера, про це він заявив сьогодні, закриваючи пленарне засідання парламенту.

«Бо як держава не зупинить цього іноземного втручання, яке стимулюють радикальні організації в Україні, то це може призвести до ситуації, що в Україні почнуть відзначати річницю пакту Ріббентропа-Молотова», - наголосив він.

М.ТОМЕНКО зазначив, що «політичні оцінки стосовно нашого минулого (чи це йдеться про другу Світову війну, чи про інші події) – виключне право українського народу: українських політиків, істориків чи громадян».

«Отож, українська історія – це справа України», - підсумував М.ТОМЕНКО. «Тому сьогодні варто зупинити політизацію української історії і зробити її засобом об’єднання, а не засобом конфлікту», - додав він.