ЄС повернеться до паспортного контролю на внутрішніх кордонах?

Міністри ЄС хочуть зберегти свободу пересувань у Шенгенській зоні, хоча й не виключають можливості тимчасового відновлення прикордонного контролю в разі значного припливу нелегальних мігрантів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, до таких висновків прийшли міністри з питань юстиції та внутрішніх справ країн-членів ЄС на засіданні 12 травня в Брюсселі.

«Була чітка позиція кожного міністра: свобода пересування людей – одне з ключових досягнень Союзу, і ми повинні підтримати й охороняти її», - заявив на фінальній прес-конференції міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Угорщини Сандор ПІНТЕР.

Разом із тим більшість міністрів підтримали запропонований Єврокомісією план, що передбачає, зокрема, можливість тимчасового відновлення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС, як останнього інструменту в разі значного припливу мігрантів через один із зовнішніх кордонів ЄС.

«Дуже широкий консенсус, якщо не сказати одностайність, було досягнуто щодо пропозицій Комісії», - заявив міністр внутрішніх справ Франції Клод ГЕАН.

Проти пропозицій Єврокомісії виступив лише Кіпр. Бельгія, Іспанія та Мальта також висловили певні зауваження до пропозицій.

«Деякі країни говорять, що нам потрібно відновити прикордонний контроль. Це, звичайно ж, неправильна відповідь», - заявив міністр із питань міграції Бельгії Мальхіор ВАТЛЕ.

Він зазначив, що ЄС повинен навпаки сконцентрувати увагу на вирішенні питання повернення нелегальних мігрантів до їх країни походження, а також посилювати прикордонний контроль із третіми країнами.

Як повідомляв УНІАН, пропозиція про перегляд Шенгенської угоди з метою дозволу тимчасового відновлення прикордонного контролю була висунута Італією та Францією наприкінці квітня на тлі прибуття до Італії 25 тис. мігрантів із Тунісу.