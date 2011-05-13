Профспілки вимагають припинити експерименти над людьми

Профспілки закликають об`єднатися навколо Весняного маршу протесту 19 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В’ячеслав РОЙ сьогодні в Києві.

«У профспілок немає сьогодні іншого способу захистити своїх членів від негативних наслідків соціально-економічної політики влади, окрім активної участі в соціально-економічних протестах українців. Перший крок - Весняний марш протесту 19 травня в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», - сказав В.РОЙ.

Профспілковий лідер зазначив, що політологи, соціологи, політики, журналісти в один голос говорять про невдоволення абсолютної більшості українських громадян соціально-економічною політикою влади в цілому і уряду Миколи АЗАРОВА зокрема і, відповідно, про дуже високу готовність українців вийти на вуличні протести.

«Навіть представники влади побічно визнають це. Більше того, вже відомий день - 19 травня, коли українці вийдуть на вулиці на Весняний марш протесту в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», і висловлять своє невдоволення діями влади. Ми вимагаємо припинення соціальних експериментів над людьми і прийняття справжніх «народних реформ» - пакета законопроектів, внесених до Верховної Ради Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ», - підкреслив В.РОЙ.

Він зазначив, що головними ініціаторами та організаторами Маршу протесту стали громадські і профспілкові організації, які вже виконували цю роль під час Податкового майдану в жовтні-листопаді минулого року. Тому голова великого профспілкового об`єднання закликав представників усіх профспілкових організацій країни приєднатися до акції 19 травня.

«Вибирати доводиться всім профспілкам. І незалежним, тобто, тим, які не входять до складу Федерації профспілок України, і самій ФПУ. Відмовчатися - однозначно програшний варіант. Коли невдоволення владою набуває, як зараз, справді масового характеру, «мовчуни» ризикують втратити навіть ті жалюгідні залишки довіри рядових членів профспілкових організацій до своїх лідерів, які ще є. Тим паче, що сьогодні ми бачимо глибоке розчарування людей політичною опозицією, яка раніше була головним організатором протидії влади, а сьогодні ні організаційно, ні, головне, ідейно не здатна очолити протести. Люди чекають нових організаторів. Профспілки - хочуть вони цього чи ні - стали альтернативною надією на лідерство протесного руху в Україні», - вважає В.РОЙ.

Реагуючи на репліки, що з владою треба не воювати, а домовлятися, В.РОЙ зазначив: «Проти цього, в принципі, важко заперечити, хоча б тому, що профспілки - не політична організація, і не можуть ставити перед собою головною метою зміну персоналій у владі. Проте вся недовга історія переговорів громадських і профспілкових організацій з діючою владою однозначно свідчить: без тиску, по добрій волі уряд не хоче йти на реальний, рівноправний, діалог. Ситуація з Податковим кодексом і Податковим майданом, проекти нових реформ у дусі пенсійної - беззаперечне тому свідчення».

Тому, заявив голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України, «у профспілок немає сьогодні іншого шляху утвердження, іншого способу захистити своїх членів від негативних наслідків соціально-економічної політики властей окрім активної, реальної участі в соціально-економічних протестах українців. І не треба відмовок. Треба прийняти рішення - і діяти, діяти рішуче і наполегливо. Перший крок - Весняний марш протесту 19 травня в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед».

Як повідомляв УНІАН, 12 травня в 10 містах України відбулися мітинги на підтримку Всеукраїнської громадянської акції «Вперед». Мітингуючі протестують проти соціально-економічної політики уряду і виступають за ухвалення «народної реформи» - пакета законопроектів, підготовлених за ініціативою народного депутата України Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ. 14 травня акція протесту пройде в Києві, 15 – травня – в Київській області, 16 травня – в містах західних областей України і Кривому Розі.

19 травня в Києві, біля Верховної Ради, пройде загальний Весняний марш протесту.