Литвин думає, що негідники завжди прикриваються прапорами

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що події 9 травня у Львові засвідчують, що ряд політичних структур уже розпочали виборчу кампанію.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За словами В.ЛИТВИНА, у розмові про 9 травня у Львові “треба менше істерики, менше розмов про прапора, бо негідники завжди прикриваються прапорами будь-якими”.

Як сказав голова ВР, різні політичні сили просто “шукали привід, і привід знайшли як ультраправі, так і ультраліві”. Він додав, що все це робилося для того, щоб “продемонструвати себе”.

В.ЛИТВИН наголосив: “Я думаю, це означає, що ряд політичних структур уже розпочали отакими діями офіційний старт виборчої кампанії”. “Вибрано для цього було Львів, у тому числі, щоб показати, хто в домі господар”, - вважає він.

Як сказав голова ВР, «мене розчаровує реакція, м’яко кажучи, депутатів у сесійній залі: агресія ніколи не призводила до позитиву». За його словами, сьогодні у парламенті відповідальних висновків щодо подій 9 травня у Львові не було зроблено. Він наголосив, що не потрібно принижувати тих людей, “які боролися за країну, а просто розуміти, що, завдячуючи цим людям, з’явилася для багатьох політиків можливість просторікувати про те, що потрібно, що не потрібно Україні, і давати свої оцінки».

В.ЛИТВИН вважає, що рішення Верховної Ради про вивішування червоних прапорів не має жодного відношення до подій 9 травня у Львові. «Рішення парламенту щодо прапора не має ніякого відношення до того, що сталося у Львові 9 травня, хоча тут і є певні питання», - сказав він.

Водночас спікер зазначив, що і раніше “без такого рішення люди виходили з тими прапорами, з якими вони вважали за потрібне”. За його словами, і раніше, зокрема, у Львові сутички були, але “на цьому не було загострено уваги”.

Голова ВР висловив сподівання, що правоохоронні органи проведуть всебічне розслідування і будуть зроблені “об´єктивні висновки” і “зло має бути відповідним чином оцінене”.

При цьому В.ЛИТВИН додав, що “не є прихильником того, щоб вимагати певних тут жертв, жертвоприношення, але треба нам сьогодні взагалі робити нове щеплення в Україні, бо імунітет послаблений, проти нацизму і сталінізму”.