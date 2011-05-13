Литвин визнав, що проблема депутатських прогулів йому не по зубах

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає недоцільним запроваджувати один день на тиждень для голосування у парламенті.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За словами В.ЛИТВИНА, недоцільно змінювати Регламент ВР, передбачаючи один день для голосування, а в решту днів сесійного тижня проводити обговорення.

Як сказав спікер, “депутат повинен усвідомлено голосувати за те рішення, яке було обговорене” у сесійній залі в той же день. В.ЛИТВИН додав, що в іншому випадку депутати або автоматично натискатимуть кнопку, або перепитуватимуть, з приводу чого відбувається голосування. “Протягом 6-8 повних днів на місяць депутат може, повинен і зобов’язаний сидіти, точніше, працювати на своєму робочому місці ”- додав він.

В.ЛИТВИН наголосив: “На превеликий жаль, я повинен сказати, що я вичерпав усі можливості, які у тому числі не є у моїй компетенції, і тепер в мене є одна (можливість – УНІАН) - апелювати, апелювати, апелювати і не табелювати депутатів”.

Він заявив, що докладені «титанічні зусилля дали певні результати - зараз стало більше депутатів відвідувати сесійну залу».

За словами В.ЛИТВИНА, ближче до виборів будуть народні депутати “ходити на роботу в парламент як діти в перший клас”, тому що “люди будуть потім давати відповідні оцінки”.