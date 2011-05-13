Рахункова палата вважає, що Цушко надто добрий до продавців бензину

Робота Антимонопольного комітету України із забезпечення державного захисту конкуренції в підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель є недостатньо ефективною.

Як повідомили УНІАН у Рахунковій палаті, до таких висновків аудитори палати прийшли, проаналізувавши звіт АМКУ за 2010 рік.

"Цілісна система протидії монопольним проявам та їх попередження у сфері економічної конкуренції в Україні так і не створена", - зазначається у висновках Рахункової палати. На думку її аудиторів, Антимонопольний комітет не проводив систематизацію та моніторинг порушень на товарних ринках за галузевим принципом, не здійснював аналіз конкурентного становища суб`єктів господарювання, не дослідив питання монопольних (домінуючих) і олігополістичних новоутворень. "Як наслідок, Україна за підсумками 2010 року в загальному рейтингу конкурентоспроможності зайняла 89 місце серед 139 країн, втративши 7 позицій порівняно з попереднім кризовим роком", - зазначили в Рахунковій палаті.

У Рахунковій палаті вважають, що робота АМКУ не має вирішального впливу на усунення причин системних порушень законодавства про захист економічної конкуренції на споживчих ринках товарів і послуг, що й призвело до стрімкого зростання цін протягом 2010 року.

До того ж, фахівці Рахункової палати зазначили, що процедура накладення штрафів Антимонопольним комітетом України є непрозорою.

За інформацією Рахункової палати, застосовуючи незначні за розмірами штрафні санкції без порівняння з отриманою порушниками антимонопольного законодавства вигодою від здійснення незаконної антиконкурентної діяльності, Комітет у 2010 р. наклав штрафи на загальну суму 27,1 млн. грн., що в 10,7 раза менше, ніж у 2009 р.

Так, зазначають у Рахунковій палаті, за необгрунтоване підвищення цін на бензин і дизельне пальне на 5 підприємств-операторів на ринку нафтопродуктів було накладено штраф у сумі 139 тис. грн, фактично - по 27,8 тис. грн. із кожної фірми. "Визначення подібних розмірів штрафів є необгрунтованим, більш того - такі мізерні стягнення не сприяють ефективному запобіганню зловживанням на ринках із мільйонними прибутками", - зазначають у своїх висновках фахівці Рахункової палати.

На думку представників Рахункової палати, як показав проведений аналіз звіту АМКУ, протягом 2010 р. Комітет не виконував основне завдання й у сфері державних закупівель. "Проблеми захисту конкуренції при держзакупівлях вирішуються неефективно. Не здійснюється контроль над виробниками, які використовують своє монопольне становище в секторі державного ринку, зокрема щодо встановлення монопольних (необгрунтованих) цін, продовжуються порушення принципів конкуренції та зловживання в даній сфері", - зазначає в своїх висновках Рахункова палата.