ДАІ залякує перевізників, які хочуть везти людей на мітинги до Києва?

Керівник регіональної Асамблеї громадських об’єднань малого та середнього бізнесу Хмельницької області Галина КУЛИК наголошує, що працівники ДАІ перешкоджають хмельницьким підприємцям виїхати до Києва, де 19 травня відбудеться всеукраїнська акція “Вперед”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на народному віче підприємців малого та середнього бізнесу у Хмельницькому, у якому взяли участь близько тисячі осіб.

“У неформальній обстановці голова Хмельницького обласного ДАІ (Микола ДОВГАНЬ - УНІАН) сказав приватним перевізникам, що, якщо повезете підприємців на Київ, втратите бізнес, заберемо ліцензії”, - зазначила вона.

Г.КУЛИК закликала підприємців Хмельницького добиратися до столиці власним транспортом. “Беріть з собою своїх сусідів, батьків, дітей. Буде формуватися колона, яка у супроводі депутатів йтиме до Києва”, - наголосила вона.