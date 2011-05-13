Литвин вважає, що 150 тисяч багатьом людям за ціле життя не зібрати

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наголошує, що зміни до антикорупційного законодавства, ухвалені цього тижня, сприятимуть посиленню контролю за видатками державних службовців.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”, повідомили УНІАН в прес-службі ВР.

В.ЛИТВИН зазначив, що норма згаданого закону щодо обов’язкового фінансового моніторингу фінансових операцій на суму, яка дорівнює чи перевищує 150 тис. грн., жодним чином не направлена проти громадян. Він пояснив, що багато людей фактично все життя збирали гроші на придбання нерухомості чи автомобіля, не користуючись послугами фінансових установ. «Якщо знизити цю суму, у нас абсолютна більшість людей буде ходити під фінансовим моніторингом», - сказав голова ВР. В той же час він додав, що запровадження такої норми посилить контроль за видатками державних службовців.

В.ЛИТВИН сказав, що заповнення державним службовцем податкової декларації із зазначенням видатків дозволяє зіставити їх із вартістю придбаних будинків або машин. «Якщо стане зрозуміло, що доходи не дозволяли це зробити, то виникне запитання до державних службовців», - сказав він.

Керівник парламенту наголосив, що набуття цим законом чинності має супроводжуватися широкою роз’яснювальною кампанією. «Потрібно провести широку роз’яснювальну роботу, насамперед, серед державних службовців і осіб, що до них прирівнюються, працівників органів місцевого самоврядування, які мають під розписку ознайомитися з цим документом. У сукупності це повинно одразу дисциплінувати тих, хто перебуває на державній службі», - зазначив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада України внесла уточнення в раніше ухвалений антикорупційний закон, який не був направлений на підпис Президенту України через певні неузгодженості.

За внесення уточнень до цього закону проголосував 251 народний депутат з 389 зареєстрованих у сесійній залі.

Внесеними змінами, зокрема, передбачено, що фінансові операції підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює або перевищує 150 тис. грн.