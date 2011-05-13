Ющенко певен, що дивлячись телевізор 9 травня, "на Півночі руки потирали"

Колишній Президент України, лідер партії "Наша Україна" Віктор ЮЩЕНКО вважає, що подій 9 травня у Львові можна було б уникнути, якби українці знали свою історію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на презентації книги керівника Київської міської організації Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса Романа КРУЦИКА «Народна війна», яка є путівником до музейної експозиції про боротьбу проти радянського окупаційного режиму на території Центральної і Східної України.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні українців дуже легко «роздерти» чи то по питаннях церкви, чи то пам’яті, чи то історії. «Я переконаний, що коли дивилися сюжети, як проходить у нас такий день, як 9 травня, багато хто на Півночі руки потирав», - зауважив екс-Президент. Він підкреслив, що потрібно було дуже багато часу, щоб довести націю до такого самоїдства, до такої взаємовиключності.

Він підкреслив, що знадобиться ще багато років, щоб українці нарешті зрозуміли, що без мови, культури, пам’яті, історії у них не може бути майбутнього. «Минуле дає проекцію на майбутнє», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що в українців має бути власна історія. «Ми не можемо жити під чужою історією. Ми не можемо жити під Павликами Морозовими, під Чапаєвими, під Щорсами і так далі. У нас є власні герої, і потрібно, щоб їх пізнала нація. Так відбудовується власна національна гідність», - сказав лідер «Нашої України».

В.ЮЩЕНКО високо оцінив роботу Р.КРУЦИКА, який відновлює справжню українську історію. «Кожен вчинок, який піднімає нашу націю, нашу історію, наших героїв, це найкращий внесок в єдність українців. У нас не було б такого 9 травня, якби в нас було належне самовизначення», - сказав В.ЮЩЕНКО.