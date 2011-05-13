Королевська: мета "реформ" одна - зробити багатих багатшими

Хвиля акцій протесту, яка сьогодні охопила міста України, об`єднує Схід і Захід країни навколо захисту конституційних прав громадян.

Про це заявила народний депутат, голова Народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА у Хмельницькому на мітингу в рамках Весняного маршу протесту.

«Якщо не ми, то хто, якщо не зараз, то коли?», - звернулася Н.КОРОЛЕВСЬКА до учасників мітингу в Хмельницькому. - Всі сильні люди повинні об`єднуватися, щоб жорстко продемонструвати владі свою позицію, показати, що у нас є свої альтернативні пропозиції - «Народна реформа», на яких ми будемо наполягати. Дозволити повернути країну назад у дев`яності - з гіперінфляцією, розвалом економіки, тотальної безробіттям - ми не маємо права».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, вона зазначила, що акції протесту сьогодні об`єднують Схід і Захід України. «Вчора мітинги пройшли в Запоріжжі та Львові, Чернігові та Вінниці, сьогодні у Хмельницькому, завтра в Києві. 19 травня під Верховною Радою пройде Весняний марш протесту. Це наша весна, ця наша країна і ми нікому її не віддамо», - підкреслила народний депутат.

«Наш громадянський обов`язок сьогодні - сказати «стоп» свавіллю влади, руйнуванню економіки і «реформам», мета у яких тільки одна - зробити багатих ще багатшими, а бідних - ще біднішими. Ми повинні примусити владу прийняти народні реформи в інтересах людей, а не чиновників. Виконувати соціальні гарантії перед суспільством - це обов`язок влади, а не милостиня, яку вони надають людям», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, українська влада продовжує жити в борг, підміняючи фундаментальні реформи маніпуляціями, і перекладаючи свої соціальні зобов`язання на людей. «Сьогодні людей поставили перед вибором - купувати або хліб, або молоко. Нам такий вибір не потрібний», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Головне завдання сьогодні, вважає народний депутат, врятувати країну від економічної розрухи, до якої веде влада. «Тому ми разом з громадськими та профспілковими організаціями зробили за уряд його роботу і підготували «Народну реформу», яка пройшла обговорення в усіх регіонах країни. На жаль, розглядати ці пропозиції влада не захотіла. Сьогодні уряд лише імітує діалог з однією метою - дезорієнтувати людей, розколоти протестний рух і зірвати Весняний марш протесту 19 травня», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, нинішня влада поважає тільки силу або гроші. «Так як всі гроші у людей вже забрали, треба показати владі народну силу. Втрачати більше нічого. Крім конституційних прав, більше нічого не залишилося. Ніхто - ні держава, ні партії, ні політики, ніяка найкраща влада не буде так піклуватися про своїх громадян, як громадяни самі про себе», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомлялося, 12 травня в Чернігові і 10 інших містах України відбулися мітинги на підтримку Всеукраїнської громадської акції «Вперед». Мітингувальники протестують проти соціально-економічної політики уряду і виступають за прийняття «Народної реформи» - пакету законопроектів, підготовленого з ініціативи народного депутата Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ. 14 травня акція протесту пройде у Києві, 15 - травня - у Київській області, 16 травня - містах західних областей України та Кривому Розі. 19 травня в Києві, біля Верховної Ради, пройде загальний Весняний марш протесту.