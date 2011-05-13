Луценко погрожує відмовиться від води, ліків і крапельниці

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який зараз знаходиться у Київській лікарні швидкої медичної допомоги, готовий відмовитися від ліків, якщо його дружині не надаватимуть дозволів на зустрічі з ним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна самооборона».

Як заявив Ю.ЛУЦЕНКО, у разі, якщо сьогодні його дружина і захисник Ірина ЛУЦЕНКО не отримає дозвіл на побачення із ним у суботу, неділю та понеділок, він відмовиться не лише від вживання води, але й від усіх медичних процедур – ліків, крапельниць та консультацій лікарів.

У прес-службі зазначили, що з 13.45 до 15.40 – таке часове обмеження встановила Генпрокуратура для зустрічі із чоловіком дружині екс-міністра внутрішніх справ І.ЛУЦЕНКО на сьогоднішню п’ятницю.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня дружина екс-міністра І.ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.