Власенко вимагає порушити кримінальну справу проти слідчого Тимошенко

Захисник екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО вимагає притягнути слідчого, який порушив кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод, до кримінальної відповідальності за завідомо незаконне порушення цієї справи.

З відповідним депутатським зверненням народний депутат С.ВЛАСЕНКО звернувся до генерального прокурора, виступаючи з парламентської трибуни, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Є достатньо підстав вважати, що старший слідчий з особливо важливих справ, який порушував цю кримінальну справу, порушив низку статей Кримінального кодексу України. Тобто цей слідчий завідомо незаконно порушив проти особи кримінальну справу і це повинно тягти за собою кримінальну відповідальність», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО інкримінують перевищення службових повноважень при видачі директив на газові переговори і завдання державі збитків внаслідок цих директив.

«І одне, і друге звинувачення є повною брехнею і не тільки не підтверджуються, а й спростовуються матеріалами справи», - наголосив він.

С.ВЛАСЕНКО зазначив, що слідчий порушив кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО маючи висновок заступника генерального прокурора від 18 червня 2010 року, «тобто вже за діючої влади діючий заступник генпрокурора це питання розглядав».

«Він зазначив про те, що за висновками фахівців Міністерства юстиції України та Інституту держави і права імені Корецького, директиви делегації НАК «Нафтогаз України» на переговори з ВАТ «Газпром», затверджені 19 січня 2009 року прем’єр-міністром України, не можуть розглядатися в розумінні директив уряду, затвердження яких регулюється законодавством України», - сказав він.

«ТИМОШЕНКО не видавала жодних директив уряду, а видала власний документ – документ прем’єр-міністра», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Натомість, зазначив він, слідчий вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО діяла протизаконно.

«Тобто слідчий, порушуючи кримінальну справу проти ТИМОШЕНКО, не ґрунтувався на матеріалах кримінальної справи – він діяв всупереч цим матеріалам, знаючи, що ТИМОШЕНКО не скоювала злочин», - наголосив народний депутат.

С.ВЛАСЕНКО також заявив, що у висновках Міністерства юстиції за підписом чинного міністра Олександра ЛАВРИНОВИЧА міститься аналогічний висновок про те, що Ю.ТИМОШЕНКО діяла в межах повноважень і нічого не порушувала.

Також, за словами народного депутата, абсолютно абсурдними виглядають звинувачення на адресу Ю.ТИМОШЕНКО щодо завдання державі збитків.

Крім того, С.ВЛАСЕНКО заявив, що слідчий у постанові неодноразово зазначав, що Україна за наслідками домовленостей Ю.ТИМОШЕНКО почала купувати природний газ за ціною 450 доларів.

«Це теж є цілковитою брехнею і спростовується тими матеріалами, документами, які є в матеріалах справи і які отримані тим самим слідчим», - сказав він, додавши, що у 2009 році Україна споживала газ по 233 дол. за тисячу кубометрів.