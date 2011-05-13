«Свобода» проведе марш в Одесі

21 травня в Одесі у рамках загальнонаціональної кампанії ВО «Свобода» пройде соціальний марш проти продажу української землі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода», учасники акції також протестуватимуть проти Податкового та Житлового кодексів, пенсійної реформи.

Марш пройде центральними вулицями Одеси. Завершення - біля пам’ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку.

«Земельне питання наразі надзвичайно актуальне. Очевидно, що зараз влада, в тому числі спровокованими нею львівськими подіями, прагне відволікти суспільство від катастрофічних наслідків запланованих реформ і соціально-економічного стану в державі. Тому ми хочемо підняти українців на боротьбу, показати, що є принципова, послідовна, відповідальна політична сили, яка бореться за встановлення справедливості в Українській державі. Марш 21 травня в Одесі - це реакція на прагнення кримінально-олігархічної системи відібрати в українців останнє, що залишилось, – землю і перетворити в наймитів та жебраків на своїй Богом даній землі. Ніякого відношення до львівських подій він не має, про що пишуть деякі ЗМІ. Він планувався ще два місяці тому. Оскільки марш проводиться напередодні Дня героїв, то найкраще вшанувати їх - стати на захист української землі, за яку вони боролись і загинули» - зазначив голова облорганізації ВО «Свобода» Павло КИРИЛЕНКО.