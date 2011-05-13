Міськрада Севастополя закликала заборонити діяльність «Свободи»

Міська рада Севастополя засудила дії «екстремістських сил» у Львові й закликала Верховну Раду заборонити діяльність політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Свобода".

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в прийнятому на позачерговому засіданні зверненні депутатів Севастопольської міськради до народу України, Президента та Верховної Ради у зв`язку з подіями, що сталися 9 травня у Львові.

«Ми, депутати Севастопольської міської ради, представники всіх політичних сил і громадських організацій міста-героя, рішуче засуджуємо знущання над пам`яттю загиблих у роки Великої Вітчизняної війни, й висловлюємо категоричний протест провокаційним діям екстремістів», - підкреслюється в зверненні.

Також депутати вимагають провести ретельне розслідування подій, що сталися у Львові 9 травня, виявити й покарати організаторів, посібників і виконавців політичної провокації, яка підриває авторитет України в очах демократичного міжнародного співтовариства.

Міськрада Севастополя закликала «всіх громадян України пам`ятати уроки Великої Вітчизняної війни, своєю принциповою громадянською позицією не допустити відродження фашизму, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, дестабілізації політичної та соціальної ситуації в країні».