Могильов: зіткнення у Львові були проплачені

Події у Львові на 9 травня могли бути організовані людьми, які "відпрацьовували гранти", заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов в ефірі телеканалу Інтер.

За словами Могильова, переглядаючи записи подій у Львові, він не знайшов жодного факту агресії з боку радикально лівих сил. "А факти агресії людей з синіми пов`язками на цих кадрах є. Тому ми сказали, що ці конфлікти з владою провокували саме вони", - цитує Українська правда.

"Окремі сили, які виконували якесь завдання, проплачене. Ви ж розумієте, що кілька тисяч до Львова не приїхали чисто за ідею", - додав міністр.

"У нас окремі добродії, відпрацьовуючи гранти, які нам надходять, влаштовують ось такі от коливання. Тому що потужна України нікому не потрібна", - заявив Могильов.

Відповідаючи на питання, звідки ці гранти - з Заходу чи зі Сходу, міністр сказав: "І звідти, і звідти".

Крім того, на запитання, чи буде міліція проводити роз`яснювальну роботу з губернатором Харківщини Михайлом Добкіним, який виступив з ініціативою привезти до Львова 22 червня ветеранів війни, Могильов відповів: "Якщо хтось збереться їхати до Львова ще раз з будь-якими акціями, без сумніву, таку роботу ми проведемо".

Також глава МВС повідомив, що міліція порушило кримінальну справу "за фактами масового порушення громадського порядку" у Львові. За словами Могильова, у цій справі на ранок п`ятниці було допитано близько 100 осіб.