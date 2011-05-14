«Свобода» вимагає розслідувати антиукраїнську акцію в Донецьку

Донецька міська організація ВО «Свобода» вимагає від правоохоронних органів розслідувати антиукраїнську акцію, яка відбулася 9 травня у Донецьку під час заходів, пов`язаних із святкуванням Дня Перемоги.

Про це йдеться в офіційній заяві організації, переданій агентству УНІАН.

Як заявляють у ВО «Свобода», під час ходи демонстрантів з портретами Сталіна до меморіального комплексу «Твоїм визволителям, Донбас», організованої Донецькою облдержадміністрацією і Донецькою міськрадою і очолюваної губернатором Анатолієм БЛИЗНЮКОМ і мером Олександром ЛУК‘ЯНЧЕНКОМ, ветерани Повітряно-десантних військ, члени організації «Ніхто окрім нас» кинули під ноги учасникам ходи червоно-чорний прапор, «під яким боролися патріоти України за незалежність своєї держави. Після цього вже розірваний прапор прив`язали до джипа марки Toyota, який поїхав до меморіального комплексу «Саур-могила», щоб там, як пояснили ці учасники акції, «спалити фашистську нечисть».

«Ця провокація відбулася на очах представників ЗМІ, багатьох школярів і правоохоронців і була зафіксована на багатьох фотографіях і відеоматеріалах. Але представники державної влади нічого не зробили, щоб припинити цей акт вандалізму», - йдеться у заяві.

Члени донецької «Свободи» вважають, що ці події «є відвертою антиукраїнською провокацією». У зв`язку з цим ВО «Свобода» звернулася до прокуратури і правоохоронних органів з вимогою розслідувати цю подію.

Зокрема, автори заяви вимагають «розслідувати причини бездіяльності влади під час здійснення акту вандалізму; встановити і, згідно з чинним законодавством України, притягнути до відповідальності осіб, які вчинили цю провокацію; письмово повідомити про проведені заходи».