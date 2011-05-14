Азаров вважає "День гніву" політизованим заходом

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає безстрокову акцію протесту «День гніву», яка розпочнеться 14 травня, «політизованим заходом ».

Про це він заявив увечері 13 травня в інтерв`ю «5 каналу».

«Це - політизований захід», - сказав М.АЗАРОВ, ще раз наголосивши, що Україна потребує стабільности.

«Якщо ми будемо рішення приймати завжди і тільки під впливом якихось стихійних подій, Україна ніколи не вибереться із того болота, в якому вона є», - заявив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня у Києві розпочнеться безстрокова акція протесту «День гніву», головною вимогою якої є відставка Президента України, парламенту й уряду. Про це заявив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр ДАНИЛЮК.

За його словами, основна причина акції - делегітимізація влади. «Йдеться не лише про юридичну делегітімність, яка є результатом скасування конституційної реформи 2004 року, коли унаслідок цього скасування і Президент, і Верховна Рада отримали ті повноваження, які ніколи не були делеговані їм народом України - джерелом державної влади... Сьогодні слід говорити про втрату суспільної легітимності», - зазначив О.ДАНИЛЮК.

Організатори та учасники акції вимагатимуть від влади припинити антисоціальну політику, провести президентські вибори і впровадити у законодавство механізм, який дозволить народу відкликати з посад державних керівників - від Президента до голів сільрад.

«Акція буде виглядати як ряд мітингів, які будуть проводитися постійно», - сказав координатор громадянського руху «Спільна справа».

Передбачається, що 14 травня у деяких обласних центрах країни буде проведена акція на регіональному рівні, після чого її учасники приєднаються до акції у Києві.