Могильов проведе «роз’яснювальну роботу» з тими, хто збереться до Львова

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ запевняє, що не допустить нових провокацій у Львові під час відзначення чергової річниці початку війни 22 червня.

Як передає корреспондент УНІАН, про це міністр заявив в ефірі "Великої політики з Євгенієм Кисельовим".

"Якщо хтось збереться їхати до Львова з якимись акціями, ми проведемо роз’яснювальну роботу", - сказав він. При цьому А.МОГИЛЬОВ запевнив, що нових сутичок представники правоохоронних органів не допустять. "Якісь кровопролиття ми не допустимо", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН 13 травня заявив, що делегація Харківської області 22 червня у Львові вшанує пам’ять загиблих під час Великої Вітчизняної війни.

«Я буду пропонувати делегації з Харківської області, луганчанам і донеччанам поїхати 22 червня до 70-річчя початку війни до Львова без партійної символіки, георгіївських стрічок і червоних прапорів. Це не політична акція, ми не збираємося робити нічого, що викличе зворотну реакцію. Я не виключаю, що ми будемо мати при собі тільки квіти і державні прапори України», - сказав М.ДОБКІН.