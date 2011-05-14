Азаров помітив симптоми ненависті й озлоблення

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає важливим пам`ятати про політичні репресії, оскільки в Україні почали проявлятися тенденції нетерпимості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні журналістам після церемонії покладання квітів до пам`ятного хреста на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

«Для нас дуже важливим є, щоб наші діти, внуки і наші нащадки знали нашу історію й найголовніше робили правильні висновки з цієї історії. Щоб ніколи те, що відбувалося тут на цих священних місцях, ніколи надалі не повторювалося», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що уряд зробить усе необхідне, щоб у короткий час провести детальне вивчення тих подій, по можливості точно відновити документи й викласти хронологію подій. «Це трагічне місце й воно, безумовно, має стати для нас дуже важливим уроком, перш за все на майбутнє. Особливо це важливо зараз, коли ми бачимо, як проявляються такі дуже несприятливі симптоми ненависті, нетерпимості, озлоблення, які рано чи пізно призводять до створення таких режимів, які займаються знищенням своїх власних народів. Це має для нас послужити дуже важливим уроком», - підкреслив глава уряду.

М.АЗАРОВ також зазначив, що ще минулого року уряд прийняв ряд рішень щодо розвитку заповідника в Биківні.

У церемонії покладання квітів також взяли участь члени уряду й представники Адміністрації Президента України.