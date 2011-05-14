НУ: Влада не розуміє, що випускає «джина політичного тероризму»

Влада не розуміє, що випускає в Україні «джина політичного тероризму».

Таку думку висловив голова Центрального виконкому політичної партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК в ефірі «Шустер live», передає кореспондент УНІАН.

На думку С.БОНДАРЧУКА, сьогодні загрози тероризму стоять на порозі України, і для цього у країні, на жаль, є передумови. Він підкреслив, що перш за все нині відбувається радикалізація соціальних протестів.

«Поки що ми бачимо мирні майдани. Завтра люди, якщо не зможуть мирно заявляти про свій протест, увійдуть у прямий конфлікт з правоохоронними органами. Ми бачимо відносини між ультраправими та ультралівими силами, які відбувались нещодавно. Цей штучний підігрів, на жаль, відбувається з боку влади. Вони не розуміють ризиків – вони випускають джина політичного тероризму з пляшки, і назад потім його не заженуть», - підкреслив С.БОНДАРЧУК.

Він зауважив, що сьогодні вітчизняна правоохоронна система на чолі з РНБОУ, яка має відповідати за безпеку країни, не готова до цих загроз політичного тероризму.

Ще один аспект, на який звернув увагу С.БОНДАРЧУК, – тероризм можливий тільки за умови фінансування. Україна, на жаль, є транзитною країною, через яку йде основний наркотрафік з Азії до Європи та США. Також С.БОНДАРЧУК нагадав, що саме наркобізнес є основним фінансовим донором тероризму.

«У мене з’являється риторичне запитання: чи не виникне у нас загроза, і чи не будемо ми свідками, що рано чи пізно ці проблеми будуть вирішувати в нашій країні морські котики американського спецназу. Мені б цього не хотілось», - наголосив він.