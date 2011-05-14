Могильов каже, що львів’яни йому дякували за дії міліції 9 травня

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що йому телефонували окремі громадяни зі словами вдячності за дії міліції під час подій 9 травня у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ сказав під час ефіру "Великої політики з Євгенієм Кисельовим".

"До мене дзвонили досить багато представників львівської інтелігенції з вдячністю за роботу міліції", - сказав він. Міністр наголосив, що особисто йому соромно за те, що міліція не змогла запобігти нанесенню моральної шкоди ветеранам. "Але кожен, хто завдав шкоду моральну, за це відповість", - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Він наголосив, що законом не заборонено використовувати радянську символіку. "Заборонити будь-яку символіку Львівська рада не має права. В принципі у нас навіть в державі відповідальності за носіння нацистської символіки немає...Будь-який громадянин має право робити все те, що не заборонено законом. Законом не заборонений червоний прапор, не заборонена георгіївська стрічка, не заборонений прапор чорно-червоний", - додав він.