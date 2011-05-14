Підприємці Луганщини підозрюють, що влада готує їм провокації

Уряд злякався народних хвилювань і готує провокації, щоб перешкодити підприємцям і всім небайдужим людям країни вийти 19 травня на Весняний марш протесту проти антинародної політики влади.

Про це заявив голова незалежної профспілки «Підприємці Луганщини», координатор Всеукраїнської громадської акції «Вперед» в Луганській області Ігор ЗАПРУДСЬКИЙ, повідомили УНІАН в оргкомітеті акції.

На думку профспілкового лідера, уряд стурбований тим, що проти його руйнівної економічної та антисоціальної політики об`єдналася вся країна. І.ЗАПРУДСЬКИЙ розповів, що 12-13 травня пройшли багатотисячні народні віче у багатьох містах України, сьогодні, 14 травня, проходить акція в Києві, а 19 травня всіх небайдужих громадян об`єднає Весняний марш протесту і Народна колегія Всеукраїнської громадської акції «Вперед» біля стін Верховної Ради.

І.ЗАПРУДСЬКИЙ звернув увагу на обхідний маневр, який робить влада на місцях, щоб зірвати масовий народний протест. «Чиновники запрошують в облдержадміністрації для бесіди представників малого та середнього бізнесу. На цих «міжсобойчиках» ведеться імітація діалогу влади з підприємцями. Мета таких зустрічей проста - заспокоїти людей, відзвітувати перед громадськістю, продемонструвати, що Кабмін нібито щільно працює з підприємцями та враховує їхні вимоги», - заявив І.ЗАПРУДСЬКИЙ.

Голова профспілки «Підприємці Луганщини» закликав не вірити фальшивому діалогу, на який пішов уряд, коли запахло смаженим: «Влада вже зафіксувала повну зневагу до думки людей - жодна наша пропозиція, з тих, що ми передавали до Верховної Ради, врахована не була. Жоден із законопроектів, що входять до пакету «Народна реформа», який ми розробили разом з народним депутатом КОРОЛЕВСЬКОЮ, в парламенті навіть не був розглянутий. Ніякий діалог з нами ні на київському, ні тим більше на місцевому рівні ніколи не відбувався. А зараз, виходить, що нас запрошують, чиновники роблять вигляд що слухають, але вони не чують і не збираються нас слухати», - обурюється І.ЗАПРУДСЬКИЙ.

Він вважає, що іншого шляху, окрім як виходити на вулицю і вимагати зупинити свавілля влади, у людей не залишилося. «Звичайно, ми випробуємо всі можливі еволюційні методи, - запевняє І.ЗАПРУДСЬКИЙ, - але ми готові і на крайні заходи, гарантовані нам п`ятою статтею Конституції, де написано, що єдиним джерелом влади в Україні є народ».

І.ЗАПРУДСЬКИЙ закликав усіх вийти 19 травня до Верховної Ради. «На Весняному марші протесту ми висловимо влади наші вимоги і пред`явимо загальноукраїнський ультиматум - негайно прийняти «Народні реформи». Після чого Народна колегія Всеукраїнської громадської акції «Вперед» ухвалить рішення - даємо ми право цій владі працювати далі, або візьмемо «азаровські» лопати в руки, викопаємо яму і всю цю владу закопаємо», - заявив голова незалежної профспілки «Підприємці Луганщини».