У Тимошенко вимагають негайно звільнити затриманих протестувальників

Партія "Батьківщина" вимагає негайно звільнити усіх затриманих учасників «Дня гніву».

Найближчим часом до Маріїнського парку має прибути низка народних депутатів від фракції «БЮТ-Батьківщина», щоб взяти під свій захист людей від свавілля міліції, повідомляє офіційний сайт партії .

"Остання виявляється безсилою, коли треба давати відсіч екстремістам і в той же час демонструє агресію по відношенню до громадян, які зібралися на мирну акцію протесту, використовуючи для цього гарантоване Конституцією України право на мирні зібрання", - йдеться у повідомленні партії.