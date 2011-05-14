Тарасюка знову назвали головою НРУ

Делегати ХХ Всеукраїнських зборів (з’їзду) Народного Руху України переобрали народного депутата Бориса ТАРАСЮКА головою НРУ.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 529 делегатів з’їзду, проти висловилися двоє, утримались – 10.

Виступаючи перед делегатами з’їзду після оголошення результатів голосування, Б.ТАРАСЮК висловив сподівання, що це буде його остання каденція на посаді голови партії.

Він також закликав однопартійців найближчим часом замінити тих голів обласних осередків НРУ, які обіймають свої посади 10 і більше років.

Б.ТАРАСЮК виступив з ініціативою на наступному з’їзду партії внести зміни до статуту НРУ, згідно з якими запровадити ліміт на строк перебування на посаді голови партії для однієї особи.