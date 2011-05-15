НРУ хоче розігнати «маріонеток» і «бандитів» із ВР

Народний Рух України вимагає дострокового припинення повноважень парламенту нинішнього скликання та Президента України.

Про це йдеться у заяві ХХ Всеукраїнських зборів НРУ, ухваленій делегатами з’їзду.

НРУ вважає, що після приходу Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду Президента України законодавчий орган трансформувався у маріонетковий інструмент задоволення примх керівників Партії регіонів. «Він став інструментом реалізації антидержавної, часто відверто ревізіоністської політики. Парламентом грубо нехтується норми чинної конституції як найвищого закону прямої дії», - йдеться у заяві.

НРУ вважає, що нинішній склад парламенту дискредитував себе і перед нацією, і перед світом голосуванням одного депутата за декількох.

«Те, за що в Європі настає кримінальна відповідальність, керівники нинішньої більшості та слухняний їм спікер називають нормою, українською специфікою», - йдеться у заяві.

Також члени НРУ наголошують, що нинішній парламент став місцем відвертого бандитизму. «Уся Україна, та вся Європа з жахом спостерігала, як 16 грудня 2010 року відбувся бандитський напад на опозиціонерів», - заявляють в НРУ.

На думку рухівців, усе це промовисто свідчить, що Верховна Рада перестала бути виразником інтересів українського народу, законодавчим органом, де демократичним шляхом приймаються життєво важливі рішення, а відтак її слід розпустити. «У зв’язку з таким станом справ ХХ з’їзд НРУ вимагає негайного розпуску Верховної Ради нинішнього скликання та проведення позачергових виборів», - йдеться у заяві.