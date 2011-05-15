Мер Донецька зробить «Шахтарю» два презенти до юбілею

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО вважає, що ФК «Шахтар» став символом міста.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урочистої зустрічі з нагоди 75-річчя з дня створення футбольного клубу «Шахтар».

«Нашому місту Донецьку 142 роки, а ФК «Шахтар» - 75 років. Практично все життя міста й життя футбольного клубу «Шахтар» пройшло разом. Команда «Шахтар» - символ нашого міста, символ Донбасу. Останнім часом місто Донецьк впізнають по команді «Шахтар» - це добрий знак. Команда останнім часом прогресує», - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО так само розповів, що місто подарує футбольному клубу до ювілею алею в Парку кованих фігур.

«Ми подарували музею ФК «Шахтар» картину, яку замовили на луганському заводі «Компас». Вона складається з мікро сюжетів, починаючи з 1936 року й закінчуючи останніми чемпіонатами. Ця картина з підсвіткою, вона в єдиному екземплярі. В парку кованих фігур з`явиться алея до ювілею. Над нею працюють, вона в розробці поки», - підкреслив він.