Учасники "Дня гніву" призупинили акцію

Учасники “Дня гніву” призупинили свою акцію протесту до 19 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам організатор “Дня гніву”, координатор громадської організації «Спільна справа» Олександр ДАНИЛЮК .

«На загальних зборах було прийнято рішення у зв’язку з тим, що абсолютно очевидно, що влада не дасть встановити намети, тому що вони демонтували й намети комуністів, які тут стояли 6 років. Вони просто хочуть зняти відповідальність проти інших наметів і можливість їх встановлення у Маріїнському парку», - сказав О.ДАНИЛЮК.

Він наголосив, що представники правоохоронних органів пропонували їм інші місця для проведення своєї акції, але організатори “Дня гніву” не бачать сенсу проводити цю акцію в іншому місці.

«Ми прийняли рішення долучитися до акції 19 числа із своїми політичними вимогами. Тому що чекати її просто неба немає жодного сенсу», - сказав О.ДАНИЛЮК. (УНІАН: 19 травня в Києві, біля Верховної Ради, пройде загальний Весняний марш протесту в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед»).

Він зазначив, що в період до 19 травня організатори “Дня гніву” мають намір донести інформацію про цю акцію до людей і максимально забезпечити підтримку акції 19 травня.

О.ДАНИЛЮК зазначив, що він до 3-ї години ночі був біля будівлі Верховної Ради України, де ночували понад 40 учасників “Дня гніву”.

Сьогодні вранці на місці вчорашньої акції було близько 70 учасників. Вони провели імпровізований мітинг. Організатори акції закликали мітингувальників збирати підписи за відставку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня в Києві розпочалася акція «День гніву». Її учасники акції намагалися встановити біля будівлі ВР встановити намети – громадські приймальні народних депутатів. При цьому бійці «Беркуту» перешкоджали цьому. Внаслідок цього сталася бійка між учасниками акції та правоохоронцями. Співробітники міліції затримали шістьох учасників "Дня гніву". Стосовно затриманих були складені адміністративні протоколи, після чого звільнено.

Сьогодні ж вранці біля будівлі Верховної Ради було демонтовано намети, які стояли там декілька років.

«Вранці співробітники КП «Київблагоустрій» демонтували незаконно встановлені ще декілька років тому малі архітектурні форми біля будівлі Верховної Ради», - сказав начальник Центру громадських зв`язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві Володимир ПОЛІЩУК.