Депутатам від "Свободи" вручили повістки у справі про червоні прапори

Депутатам Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» та членам організації вручили повістки з вимогою з’явитися до міського відділу міліції УМВС України в Тернопільській області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної організації ВО «Свобода», в повістках сказано, що представників партії викликають у відділок «у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи та відповідно до ст. 166 Кримінально-процесуального кодексу України».

З цього приводу ВО «Свобода» розповсюдила заяву, в якій висловлює обурення тим, що влада залучає для переслідувань силові структури.

У ній представники ВО «Свобода» також висловили протест проти того, що на порозі двадцятої річниці Незалежності України влада нав’язує прапори неіснуючої держави. При цьому «свободівці» висловили переконання, що це зроблено для сіяння розбрату серед українців.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі 9 травня представники ВО «Свобода» намагалися перешкодити руху колоні із червоними прапорами у Парку Слави, створюючи перед нею «живий ланцюг». Правоохоронці попередили сутичку між політичними опонентами.

Ввечері ж 9 травня представники ВО «Свобода» зняли червоний прапор з місцевого офісу Компартії України, після чого спалили його у парку Слави.

Після звернення з цього приводу від представників Компартії до міліції за фактом хуліганства було порушено кримінальну справу.