"Свободівця" затримали за пошкодження прапора КПУ

У Тернополі правоохоронці затримали представника ВО «Свобода», якого звинувачують у пошкодженні прапора Компартії України.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням прес-служби обласної організації ВО «Свобода», «свободівця» Віктора КОЗЕРОГА було заарештовано минулої ночі після 5-годинного допиту у приміщенні управління міліції Тернополя.

«Його звинувачують у пошкодженні кривавого більшовицького прапора у Тернополі 9 травня 2011 року. Тоді як у Тернополі вивішування червоних прапорів було заборонене рішенням міської ради», – йдеться у повідомленні.

У ньому також вказано, що В. КОЗЕРОГ є помічником депутата Тернопільської міської ради та юристом міської організації ВО «Свобода».

Затриманому вручено постанову про відкриття кримінальної справи за ст. 296 ч.2 Кримінального Кодексу України (хуліганство).

У прес-службі обласної організації також повідомили, що сьогодні понад 5 годин тривав допит депутата Тернопільської міської ради, керівника міської організації ВО «Свобода» Михайла ГОЛОВКА за цією ж справою.

Загалом повістки на допити на суботу-неділю отримали близько 20 тернопільських «свободівців».

Як уже повідомляв УНІАН, ввечері 9 травня представники ВО «Свобода», серед яких були і депутати, зірвали червоний прапор з місцевого офісу Компарії України, після чого спалили його у парку Слави на імпровізованому мітингу.

Після звернення з цього приводу від представників КПУ до міліції за фактом хуліганства було порушено кримінальну справу.

Попередньо 8 квітня 2011 року депутати Тернопільської міської ради ухвалили рішення заборонити розміщення радянської символіки на державних установах та комунальних підприємствах Тернополя.