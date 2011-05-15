Тимошенко про репресії, новітні імперії та страшні наслідки
"У День пам`яті мало поставити свічку"
Лідер «Батьківщини» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що вшанування пам’яті жертв політичних репресій є пересторогою майбутньому.
Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Ю.ТИМОШЕНКО з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв політичних репресій.
«День вшанування пам’яті жертв політичних репресій не лише данина пам’яті минулому, але пересторога майбутньому – наочна ілюстрація того, до яких страшних наслідків приводить втрата Незалежності України, демократичних набутків, свободи слова, дотримання громадянських прав”, - підкреслила лідер “Батьківщини”.
Як наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, “у такий скорботний день кожен з нас повинен не лише вшанувати невинні жертви свічкою пам’яті, але зробити все для того, щоб тінь тоталітаризму ніколи не повернулася на нашу землю, щоб у страшному сні нинішнім владоможцям не прийшло повторювати шлях диктатури, не допустити відновлення будь- яких новітніх імперій”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій.