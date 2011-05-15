ЗМІ: стан здоров'я Луценка різко погіршився

Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина заявляє, що стан її чоловіка погіршився.

"Юра піднімається з ліжка лише у разі крайньої потреби", - сказала вона після відвідання Луценка в лікарні у неділю, повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

За словами Ірини Луценко, на сьогодні її чоловік втратив у вазі 21 кг, знову з’явився запах ацетону. Крім того, він відчуває постійні запаморочення, втрачає координацію руху. "На вечір у чоловіка вже два дні підвищується температура тіла", - додала дружина екс-міністра.

"Якщо ще вчора він спокійно говорив, хоча й хриплим голосом, то сьогодні я його вже ледь чула. Йому важко говорити, я вже не кажу про перегляд телевізора чи читання книжок. Його організм повністю виснажений і змучений", - наводить її слова Українська правда.

Ірина Луценко також додала, що фото її чоловіка вмить би розвіяло всі коментарі прокуратури про його стабільний стан здоров’я.