Захист Луценка знову шукатиме правди в Європі

Захист екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА планує знову звернутися до Європейського суду з прав людини, доповнивши свою скаргу новими фактами.

Про це Deutsche Welle повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН.

16 травня спливає термін відведений судом для ознайомлення захисників колишнього міністра внутрішніх справ з матеріалами справи проти нього. Натомість адвокати вважають незаконним часове обмеження для ознайомлення з матеріалами.

«Ми сказали, що не бажаємо знайомитися з матеріалами кримінальної справи. Робіть, що бажаєте. Ми свою функцію вже виконали. А те, що вони обмежили нас у часі для вивчення справи – це для них підстраховка. Вони зараз поспішають і вже 17-го направлять цю справу до суду з обвинувальним висновком», - сказав І.ФОМІН, прогнозуючи можливий подальший перебіг справи проти його підзахисного.

Водночас він зазначив, що захисники Ю.ЛУЦЕНКА не сидітимуть склавши руки, але не уточнив, яку буде обрано тактику захисту колишнього міністра внутрішніх справ, аби наперед не відкривати карти.

Він також додав, що планується доповнити скаргу до Європейського суду з прав людини, яку вони подавали раніше, новими фактами. За словами І.ФОМІНА, захист добиватиметься визнання арешту Ю.ЛУЦЕНКА таким, що не відповідає українському законодавству і Європейській конвенції з прав людини.

На переконання адвоката, мирним шляхом вирішити справу Ю.ЛУЦЕНКА українська сторона не збирається. «У нас зараз вітається політика жорсткої руки, яка не здатна ні на компроміси, ні на мирові угоди», - вважає І.ФОМІН.

Натомість політолог Олександр ПАЛІЙ вважає, що на Європейський суд з прав людини Ю.ЛУЦЕНКУ та його адвокатам не варто покладати великих сподівань. На його думку, максимум, чого можна досягти у цій справі через Європейський суд з прав людини, це повторний розгляд справи українськими судами, відзначає Deutsche Welle.