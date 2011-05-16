Печерський суд поновив розгляд скарги Тимошенко

Печерський районний суд Києва поновив розгляд скарги екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО про незаконність порушення проти неї Генеральною прокуратурою кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання з цього питання розпочалося о 9.20 після оголошеної 12 травня перерви.

Під час попереднього засідання Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявили, що факти обвинувачення є сфальсифікованими. Зокрема, йдеться про визначення ціни на газ на рівні 450 доларів за тисячу кубометрів газу, а також про нанесення збитків державі в результаті підписання в 2009 році з Росією газових угод.

Ю.ТИМОШЕНКО просила суд долучити до справи низку документів, зокрема заяви президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, тодішнього комісара ЄС з питань енергетики Андріса ПІБАЛГСА, а також президента Європейської народної партії Вільфреда МАРТЕНСА про те, що Україна у 2009 році уклала типовий для європейських країн газовий контракт, яким передбачено типову формулу нарахування ціни на природний газ.

Крім того, екс-прем’єр запропонувала суду долучити до справи меморандум між урядами Росії та України про співпрацю у газовій сфері, підписаний у жовтні 2008 року, згідно з яким пільгові умови постачання природного газу повинні були застосовуватися протягом трьох років, тобто до 1 січня 2011 року, а також публічні заяви керівництва Росії та України про вигідність підписання контрактів.

Суд відмовився задовольнити клопотання С.ВЛАСЕНКА про припинення слідчих дій з цієї кримінальної справи на час розгляду скарги.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Ю.ТИМОШЕНКО подала у Печерський райсуд Києва скаргу, в якій просить суд визнати незаконною порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

10 травня суд розпочав розгляд скарги.