Тимошенко просить порушити кримінальну справу проти Нечвоглода

Печерський районний суд Києва о 14.00 оголосить рішення за результатами розгляду скарги лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо незаконності порушення проти неї кримінальної справи стосовно підписання 2009 року газових угод з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, суд перейшов до дорадчого кімнати для винесення ухвали.

Під час ранкового засідання судді заслухали пояснення прокурора щодо матеріалів справи, які стали підставою для порушення кримінальної справи. Зокрема прокурор, незважаючи на суперечності у матеріалах, продовжував наполягати на законності приводів та підстав для порушення кримінальної справи. Представник Генеральної прокуратури зазначив, що постанова про порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО була винесена на підставі матеріалів СБУ та визнав, що всі експертизи проводилися після порушення справи.

Після дебатів сторін захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО вкотре наголосив, що кримінальна справа порушена незаконно. «Я прошу вас згадати, що ви суддя і будете виносити рішення іменем України», - сказав він, звертаючись до судді Галини СУПРУН, яка головує на судовому засіданні.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО передала суду заяву, в якій просить винести окреме рішення про порушення кримінальної справи проти слідчого Генпрокуратури, який ухвалив постанову про порушення проти неї справи.

«Я хочу передати вам заяву, в якій викладені всі ці дії пана НЕЧВОГЛОДА, – порушення законів, порушення здорового глузду… І я просила би розглянути заяву про злочин пана НЕЧВОГЛОДА і винести окреме рішення про порушення кримінальної справи проти пана НЕЧВОГЛОДА, тому що таких фальсифікаторів треба карати», - заявила екс-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Ю.ТИМОШЕНКО подала у Печерський райсуд Києва скаргу, в якій просить суд визнати незаконною порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

10 травня суд розпочав розгляд скарги.