Міністр охорони здоров’я подав у відставку

Ілля ЄМЕЦЬ у п’ятницю, 13 травня, написав заяву про відставку.

За інформацією “Дзеркала тижня”, заяву передано прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ.

Найбільш вірогідними кандидатурами на посаду керівника МОЗ є перший заступник голови відомства Олександр АНІЩЕНКО, а також голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА (Партія регіонів) та Олександр ОРДА, що займав у 2003-2007 роках посаду заступника державного секретаря Міністерства охорони здоров`я, а у 1995-2003 роках - посаду начальника управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації.

Як повідомлялось, 12 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ оголосив вимогу М.АЗАРОВУ «обережно» і «негайно» реформувати медичну галузь. «На жаль, я досі не побачив у Міністерства охорони здоров`я чіткого і цілісного розуміння реформи, як кажуть: від А до Я», – заявив глава держави.