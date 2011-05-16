Томенко бачить чергу політиків, готових працювати на російську ідею

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО стурбований, що останнім часом Україну перетворюють на плацдарм кампанії по виборах Президента Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Я стурбований тим, що зусиллями українських політиків фактично за 9 місяців до російських президентських виборів Україну перетворили на плацдарм виборчої кампанії різних кандидатів у президенти Росії», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, ще не закінчилася дискусія навколо подій у Львові 9 травня, а вже з боку російських політичних сил висловлюються ідеї щодо федералізації України.

«Тільки нам вдалося переконати деяких власників Партії регіонів, що не треба нам федерації, як знову виникла ця ідея», - сказав М.ТОМЕНКО, додавши, що ця ідея далеко не українська, і є складовою політики російського радикального крила.

Віце-спікер зауважив, що перед російськими виборами «низка українських політиків стали в чергу, аби відпрацьовувати російські ідеї».

Як повідомляв УНІАН, 15 травня у Донецьку лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО заявив, що в Україні назріла необхідність федералізації, вважає .

На його думку, події 9 травня у Львові показали, що назріла загроза територіального розколу України. «Необхідно включити федералізацію в політичний порядок денний України. Сьогодні ця тема вже назріла, її потрібно розглядати, щоб розуміти, яким чином ми вибудовуватимемо цілісну державу, яким чином підвищуватимемо можливості територіальних громад, при тому, що ми несемо спільну відповідальність за єдність держави», - заявив П.СИМОНЕНКО.