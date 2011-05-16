Суд визнав законною постанову ГПУ про порушення справи проти Тимошенко

Печерський районний суд Києва визнав законною постанову Генеральної прокуратури України про порушення кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення оголошено сьогодні за результатами розгляду відповідної скарги Ю.ТИМОШЕНКО.

Суд визнав підстави достатніми для порушення Генеральною прокуратурою кримінальної справи. "Достатньо підстав для порушення кримінальної справи та для того, щоб розпочати процедуру розслідування кримінальної справи.,а тому скарга задоволенню не підлягає. Суд постановив: залишити скаргу ТИМОШЕНКО без задоволення", - оголосила суддя Галина СУПРУН.

Згідно із законодавством, це рішення може бути оскаржено сторонами в апеляційному порядку протягом трьох днів.

Суд також визнав заяву Ю.ТИМОШЕНКО про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності слідчого, який незаконно порушив проти неї кримінальну справу, як таку, яка не належить до компетенції суду, і направив її до Генеральної прокуратури.

У судовому засіданні головувала суддя Галина СУПРУН. Під час оголошення ухвали прихильники Ю.ТИМОШЕНКО кричали: "Ганьба!".

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Ю.ТИМОШЕНКО подала у Печерський райсуд Києва скаргу з вимогою визнати незаконною порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод, підписаних її урядом з Росією у 2009 році.

10 травня суд розпочав розгляд скарги. Захисником Ю.ТИМОШЕНКО у процесі виступав народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО.